Federico Chiesa e il feeling con Roma



Rinnovo Chiesa: le ultime notizie

Questione di fede, perché oggi la squadra arriva a, una delle capitali della fede nel mondo. Tre anni fa, a decidere la finale difu proprio Fede, con il gol del 2-1.è il baluardo della fede bianconera, il giocatore su cui contare per vincere un'altra finale e tornare a gustare il dolce aroma di un titolo. In questo periodo, anche la Coppa Italia diventa un evento da ricordare e celebrare con passione.Finora, Chiesa ha mostrato solo sprazzi del suo talento, alternati a lunghe pause. Tuttavia, il ricordo più recente di un Chiesa scintillante è legato proprio all'Olimpico: contro la Roma, nel pareggio per 1-1 del 5 maggio, è stato di gran lunga il miglior bianconero in campo, con un assist di classe e potenza per il colpo di testa vincente di Bremer e un palo colpito al termine di un'azione personale irresistibile.Allegri si affiderà alla sua connessione con Dusan Vlahovic per accendere la fantasia controin splendida forma, ma che, giocando a viso aperto, concede qualche spazio per ripartire. Alla Juventus, data la sua impostazione, potrebbe convenire adottare un piano di attesa e contropiede, ottimizzando le caratteristiche di Chiesa, specialmente cona mezzo servizio e in dubbio fino all'ultimo per un dolore alla spalla.I discorsi per il rinnovo di Chiesa restano in secondo piano, secondo Tuttosport: prima c'è la Coppa Italia da vincere, poi si entrerà nel vivo delle trattative. Ci sono già stati i primi contatti tra il direttore tecnico Giuntoli e l'agente Ramadani, ma saranno necessari ulteriori incontri per arrivare a un accordo definitivo.