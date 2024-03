Allegri: rinnovo o addio alla Juventus? Le ultime

E non c’è, ancora, una verità assoluta. Apre così Tuttosport nel raccontare l0intrigo principale del "mercato" bianconero, il primo nodo da sciogliere per programmare la stagione che verrà, dopo aver concluso questa con i migliori risultati possibile:Un tema in costante divenire, tra novità, parole e fatti, perché Allegri è legato alla Juventus anche per la prossima stagione ma il tema del prolungamento è d’attualità stretta. E il pensiero che assilla il mondo del tifo bianconero, peraltro da tempo polarizzato sui Pro Max e No Max, è sempre lo stesso.Le novità di ieri sull’argomento offrono altre riflessioni su questa partita a scacchi che vede, seduti al tavolo, da una parte la Juventus con il dt Giuntoli affiancato da Manna e dall’altra lo stesso Allegri. Ma ieri, con Allegri, è arrivato anche Giovanni Branchini, uno dei procuratori più importanti del panorama calcistico, molto vicino al tecnico bianconero: «Se Allegri rimane alla Juve? Io penso di sì. Perché no? Qualcuno può mandarlo via? Questo è sempre possibile, vedremo di capire meglio quali saranno le idee della Juventus. Ha un contratto e ha dimostrato coi fatti e le parole di essere contento e legato al progetto Juve. Decideranno e valuteranno loro, le proprietà hanno il diritto di fare le scelte che ritengono più opportune. Di solito si cambia un allenatore quando non si è soddisfatti. Voglio vedere come potrebbero sostenere di non essere soddisfatti, ma tutto è possibile con questa compagine societaria». Una mossa all’attacco, anche se la Juventus, più volte sollecitata sull’argomento, ha preferito spostare in avanti il momento del confronto. Ma ieri anche Allegri ha parlato del suo futuro e indirizzato qualche pensiero