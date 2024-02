Proprio come dodici mesi fa, ladeve considerare Adriencome un giocatore a un passo dello svincolo. Poi certo, come spiega Tuttosport il club bianconero sa di avere una corsia "preferenziale" nelle trattative per il suocon la mamma-agente Veronique, un piccolo ma significativo vantaggio che un anno fa si era tradotto proprio nella firma. Alla Continassa c'è fiducia che lo scenario possa ripetersi anche quest'estate, magari per un prolungamento più dilatato nel tempo, per fare del francese un punto di riferimento sempre più importante per la squadra.