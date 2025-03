Tuttosport - Renato Veiga riparte da Firenze: sprint finale per convincere la Juventus a strapparlo al Chelsea

2025 Getty Images

Il suo arrivo, nel mercato di gennaio, è stata una delle sorprese più piacevoli., infatti, si è inserito prontamente all'interno del mondo. Approdato in quel di Torino, dal Chelsea, con la formula del prestito secco oneroso, il portoghese è stato individuato come il rinforzo necessario per rimpolpare un reparto difensivo letteralmente falcidiato dagli infortuni.Veiga, che al Chelsea aveva trovato spazio solamente sulla vetrina della Conference League, non ha esitato a dire sì alla proposta bianconera e il 'matrimonio', sin qui, sembra aver regalato reciproche soddisfazioni: il classe 2003 si è calato benissimo e in maniera quasi istantanea all'interno della linea difensiva bianconera, mostrando sin dal primo impatto un quantitativo importante di personalità e leadership.

Veiga torna titolare dopo un mese

Vuole convincere la Juve

La posizione della Juventus

Poi, a scombinare i piani, ci si è messo l'infortunio, piuttosto singolare, al tendine del plantare gracile riscontrato a Eindhoven. Veiga è rimasto ai box per circa tre settimane, prima di riprendere a lavorare a pieno regime alla Continassa. E ora a Firenze, in vista del delicatissimo match contro la Fiorentina, il centrale portoghese è addirittura pronto a riprendersi una maglia da titolare.Ad un mese di distanza dalla sua ultima partita - appunto quella col PSV dove si ferml per infortunio - Renato Veiga è pronto a riprendersi il suo posto al centro della difesa bianconera in vista di Fiorentina-Juventus. Un test davvero importante, ovviamente per la Juve, ma soprattutto per lui che a partire dalla trasferta in terra toscana è chiamato a costruire il suo personalissimo sprint finale.Il contratto di Renato Veiga con la Juventus scadrà il prossimo 30 giugno e, a quel punto, il calciatore farà rientro al Chelsea, club proprietario del suo cartellino, e con il quale verosimilmente disputerà il Mondiale per Club. Secondo quanto riferito da Tuttosport, però, Veiga sta apprezzando tantissimo questi suoi primi mesi di soggiorno torinese e la volontà del ragazzo sarebbe quella di inscenare una parte finale di campionato da protagonista per convincere la Juve a sedersi al tavolo con i Blues per provare ad imbastire una trattativa. Va ricordato che il Chelsea ha acquistato Veiga dal Basilea soltanto la scorsa estate per 14 milioni di euro. Di conseguenza, gil inglesi saranno (o sarebbero) disposti ad ascoltare l'eventuale proposta della Juve ragionando solo ed esclusivamente su cifre superiori.Se Veiga apprezza la Juventus, il sentimento è sicuramente ricambiato. Compagni, allenatore e dirigenza sono molto soddisfatti della facilità con la quale il portoghese si è inserito all'interno del mondo bianconero e il club sarebbe disposto a fare in modo che il suo soggiorno a Torino possa prolungarsi oltre il 30 giugno.Saranno però necessari calcoli e ragionamenti, perché in quella data la Juventus potrebbe trovarsi con un reparto difensivo decisamente affollato: a, infatti, si aggiungerà, il cui riscatto dal Milan è una delle priorità di marca zebrata. Ci sarà poi da fare i conti con i ritorni di, che dopo i rispettivi infortuni al crociato, torneranno in vista della prossima stagione. A Torino rientreranno (solo provvisoriamente?) anche Daniele Rugani (in prestito all'Ajax) e Tiago Djalò, parcheggiato al Porto. Un'abbondanza semplicemente clamorosa, ovvero quella che Thiago Motta non ha quasi mai avuto quest'anno. Anche questo sarà un tema da analizzare e risolvere molto presto. Per capire se, nella Juve del domani, ci sarà ancora spazio per Renato Veiga.