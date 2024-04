Juventus, Rabiot rinnova?

Come scrive Tuttosport, in pochi mesi è cambiato molto nella valutazione di Adrien, che di recente sembra essere diventato la brutta copia di se stesso nella versione "pilastro della" che la scorsa stagione aveva convinto al punto tale da sancire ildi contratto per un anno. E adesso che si avvicina il momento di discutere nuovamente il suo futuro, alla Continassa si riflette con attenzione, valutando tutti i pro e i contro di un ulteriore prolungamento a un giocatore che vorrebbe pure un altro rialzo di stipendio.Il destino del francese, comunque, sembra inevitabilmente legato a quello di Massimiliano. Un cambio di rotta sull'allenatore che ha saputo tirare fuori il meglio da lui, infatti, potrebbe accelerare il processo di separazione, per quanto si sia detto che il suo rapporto con, uno dei candidati alla panchina, è ottimo in virtù dei comuni trascorsi da compagni di squadra a Parigi. Ora come ora, dunque, non c'è nulla di scontato. Anzi, in caso di nuovo corso la dirigenza potrebbe decidere di velocizzare il processo di transizione puntando su altri interpreti, anche nell'intento di introdurre un differente assetto tattico.