L'Inter è interessata ad Adrien, il centrocampista della Juventus il cui contratto scade a fine giugno con i bianconeri, e questa situazione sta irritando la dirigenza juventina. Lo riporta Tuttosport in edicola oggi. I nerazzurri sono particolarmente intrigati dal fatto che Rabiot abbia assimilato lo stesso sistema di gioco che troverebbe a Milano.Secondo quanto riportato da Tuttosport, non sarebbe sorprendente pensare che Beppe Marotta, esperto dirigente quale è, abbia orchestrato questa mossa per creare un'agitazione nella Juventus proprio in vista del grande match a San Siro, agitando le acque attorno alla rivale e pungendo nel vivo Massimiliano Allegri, per il quale Rabiot rappresenta un giocatore chiave. Potrebbe essere anche un atto di rivalsa per il trasferimento di Tiago Djalò, altro giocatore arrivato a parametro zero dalla Juventus proprio dall'Inter.