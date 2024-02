Adrien Rabiot vestirà nuovamente la fascia da capitano contro il Frosinone vista l'assenza di Danilo. "Il vero Cavallo Pazzo, quello che fa impazzire i tifosi bianconeri, non si è ancora visto nel mese di febbraio: la sfida di oggi alla formazione di Di Francesco è un crash test indicativo per il centrocampista, come per il resto del gruppo bianconero", scrive Tuttosport. Sul futuro del francese, Dipendesse da Giuntoli, il rinnovo sarebbe probabilmente solo una formalità e anche il dt non vuole mettere fretta a Rabiot:. Per Adrien sarà una gara speciale anche perché raggiungerà le 200 presenze con la maglia bianconera.