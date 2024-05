Tuttosport, sull'edizione odierna, analizza anche la prestazione indi Adrien, che sembra lontano dal rinnovo con i bianconeri con cui è ormai prossimo alla scadenza: "Il “body language”, da un po’ di tempo a questa parte, è quello di chi per l’estate pensa più alle valigie che alle radici", scrive il quotidiano, attribuendo un 5,5 in pagella al centrocampista francese che sicuramente all'Olimpico non ha vissuto una delle sue serate migliori. "Meglio nella ripresa, quando il motore è finalmente caldo, come spesso gli capita. Ma le prestazioni di dodici mesi fa sono distanti, e non di poco".