Juve, come procede il recupero di Rabiot

Verso Juve-Empoli, Chiesa può farcela

Dopo Lecce,salterà anche la gara casalinga con l'Empoli, in programma sabato alle 18, come raccontato nella giornata di ieri. Il francese è fermo per un problema al polpaccio, muscolo molto delicato e per questo c'è massima precauzione da parte di Massimiliano Allegri e dello staff medico.Prudenza si, preoccupazione no però in casa Juve; l'obiettivo resta quello di riaggregare Rabiot alla squadra dalla prossima settimana e di averlo a disposizione per la trasferta del 4 febbraio a San Siro, quando ci sarà lo scontro diretto contro l'. Il centrocampista, scrive Tuttosport, continuerà in questi giorni ad allenarsi a parte, senza caricare troppo, per tenere sotto controllo e un po’ a riposo il polpaccio che ancora gli dà fastidio: se il sollecito è continuo, senza fermarsi quando fa male, il rischio è quello di uno stop più lungo, anche di parecchi mesi.Se Rabiot è sicuro di saltare Juve-Empoli,nutre ancora qualche speranza di esserci. L'attaccante italiano deve convivere con i postumi di una botta al ginocchio che gli ha provocato un edema osseo, ovvero un versamento di sangue che non si è ancora del tutto riassorbito. L’attaccante sta lavorando a parte e sulla sua convocazione si deciderà soltanto all’ultimo. Ci sono ancora quattro giorni per scacciare dubbi ed incertezze; anche solo come cambio dalla panchina, recuperare Chiesa sarebbe importante per Allegri.