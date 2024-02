Secondo Tuttosport, dopo il Derby d'Italia contro l'latorna a Torino battuta ma non proprio ridimensionata. "Danilo e compagni - scrive il quotidiano - tengono botta nonostante comprendano facilmente, minuto dopo minuto, come l’avversario sia più forte. Ma a questa squadra in costruzione, con l’obiettivo partecipazione Champions 2024/25, la paura non gioca brutti scherzi, quasi avesse imparato a memoria la frase di, «Un giorno la paura bussò alla porta, il coraggio andò ad aprire e non trovò nessuno». Il problema però è la qualità e l’abitudine a vincere. E così alla fine non spunta la paura ma la faccia diabolica dell’Inter che può respirare dopo 95 minuti giocati in maniera chirurgica".