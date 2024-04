Juventus, una media punti da retrocessione

Dal sogno scudetto alla lotta per un posto nella prossima Champions. E da lì, alla bagarre per la salvezza. Apre così Tuttosport, che racconta il momento della Juventus, sottolineando i suoi numeri drammatici dell'ultimo periodo. Se è vero che con 59 punti all’attivo ha già un piede e mezzo nella prossima Europa, lo è altrettanto che la Juve dell'ultimo periodo sia finita in un vortice negativissimo, dal quale non riesce ad uscire. La graduatoria delle ultime 9 giornate di campionato, da quel pareggio galeotto con l’Empoli in poi, vede il gruppo di Allegri addirittura al quartultimo posto, con due lunghezze di margine appena sull’ipotetica zona retrocessione.Una crisi che alla Continassa si trascina ormai da un paio di mesi. Dal ritmo forsennato nell’immediata scia dell’Inter ai miseri 7 punti negli ultimi 9 turni, il passo è sorprendentemente breve. Sono arrivati 4 pareggi e 4 sconfitte, inframezzati da una misera vittoria soltanto, per giunta ottenuta in pieno recupero, in casa, di fronte al Frosinone terzultimo della classe. E la classifica delle ultime 9 giornate vede in fondo la Salernitana a quota 2, i ciociari a 3 e il Sassuolo a 5, subito davanti la Juventus con 7. La Fiorentina, prossima avversaria in campionato, non se la passa molto meglio la Fiorentina, visto che ne ha ottenuti 9. Da quella gara e da quella di stasera in Coppa Italia passa gran parte del percorso bianconero nel finale di questa stagione. La Juventus insegue nella ricerca della miglior versione di se stessa, cercando di allontanare quella squadra che ha portato, per la terza volta in tre anni, alla quota di 59 punti in 30 gare. Nonostante, questa volta, un super girone d’andata. Numeri chiari, risalita da iniziare, tutti si augurano molto molto presto, onde evitare rischi...