Sandro, sulle colonne di Tuttosport, riavvolge il nastro dei ricordi alla ricerca di storie ed episodi di "fair play" che hanno caratterizzato negli anni la sfida tra, che vivrà un nuovo capitolo domani a San Siro.Ecco un aneddoto: "La storia più recente è di pochi anni fa, quelli del Covid e degli stadi a numero chiuso. Per battagliare anche all’Inter, Antoniosi era preso il suo guerriero preferito, Arturo. Solo che al primo incrocio con la Juventus, il cileno non aveva trovato di meglio che onorare il curriculum bianconero abbracciandoe baciando losul petto del capitano bianconero. Apriti cielo, apriti social! Per sua fortuna, Vidal in campo non ha il telefonino e non si accorge della bufera sul web. Gioca bene, praticamente la sua unica prestazione accettabile all’Inter. E addirittura segna. Così il bacio alla doppia JJ viene salvato con nome “disattenzione”, quasi fair play. E comunque serve per annodare il filo degli episodi condivisi nella storia di Inter e Juventus. Non ce ne sono tanti".