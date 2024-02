Dopo i pochi minuti disputati contro l'Inter, c'è grande attesa per vedere all'Allianz Stadium il debutto davanti ai propri tifosi di Carlos Alcaraz. Previsto per lui maggior minutaggio rispetto alla gara di San Siro. Massimiliano Allegri è rimasto impressionato dai primi allenamenti e l'argentino si è presentato nelle migliori condizioni fisiche. E' un giocatore capace di giocare in più ruoli come lui stesso ha confermato in conferenza stampa anche se riferisce Tuttosport, per il momento Allegri lo ha provato come mezzala destra in allenamento.