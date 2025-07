Tuttosport - Proposto Lucas Vazquez alla Juventus: valutazioni in corso

2025 Getty Images

Lucas Vazquez proposto alla Juventus

Una delle priorità dellaè rinforzarsi sulla fascia destra, dove sono in uscita sia Alberto Costa (verso lo Sporting) che Timothy Weah (direzione Marsiglia) . Oltre a Marc Pubill, i bianconeri starebbero pensando afresco di addio al Real Madrid dopo aver passato l'intera carriera nei blancos. Un profilo carismatico e di grande esperienza che, riferisce Tuttosport, è stato proposto nelle ultime ore alla Juventus dai suoi stessi agenti.Già in passato il nome di Vaxzquez era circolato insistentemente attorno alla Juventus. Adesso Damien Comolli, si legge, sta valutando la possibilità di ingaggiare un elemento che con la camiseta blanca ha vinto tutto e può risultare prezioso sia in campo sulla fascia destra sia nello spogliatoio come chioccia e punto di riferimento per i compagni più giovani.



Chi può arrivare sulla destra

A proposito di ingaggio,, ma potrebbe accettare un annuale con opzione di rinnovo allo scattare di determinate condizioni. A Madrid il giocatore percepiva 4,5 milioni a stagione e le riflessioni alla Continassa sono anche su questo; la proposta bianconera infatti non raggiungerebbe questa cifra.Un'idea per la Juve da aggiungere alla lista dei profili sondati e valutati già. Come appunto Marc Pubill, per cui il club bianconero negli ultimi giorni si è inserito nella corsa che vede il classe 2003 anche nei radar di Wolverhampton e Milan. Potrebbero bastare 15 milioni per ottenere il sì dell'Almeria. In lista ancheprotagonista di un’eccellente stagione con il Crystal Palace, oltre a Dodo della Fiorentina, che però ne fa una valutazione particolarmente alta del cartellino.