Pogba, i tempi per l'udienza: la situazione

Il messaggio di Pogba alla squadra

Paulsi sente ancora un calciatore e non uno qualsiasi. Un calciatore della Juventus: lì intende tornare, il prima possibile. E si sta preparando ad affrontare questa "battaglia", la più importante della sua carriera calcistica anche se non sarà dentro il terreno di gioco. Intanto fa il padre a tempo pieno mentre dietro le quinte lavora un team inglese di avvocati che sta preparando l’offensiva davanti al Tribunale nazionale antidoping.Laha chiesto il massimo della pena possibile per Pogba, ovvero quattro anni di squalifica. Dopo il 15 febbraio verrà discussa l’udienza. Paul è fermo dall'11 settembre, ovvero da quando era stata notificata la sospensione a causa di un controllo svolto al termine di Udinese-Juventus del 20 agosto scorso. E la conferma è arrivata con le controanalisi di inizio ottobre.In questi mesi, a differenza di Nicolò, anche lui squalificato (per aver scommesso sul calcio), Pogba non è potuto stare con il resto della squadra alla Continassa. Dopo qualche apparizione pubblica è tornato a Torino dove si sta allenando da solo nella sua palestra e con i suoi preparatori. Paul però è rimasto comunque legato ai colori bianconeri. Spesso si sente con alcuni compagni e dopo la vittoria sul Lecce che ha proiettato la Juventus al primo posto davanti all’Inter, puntuale, riferisce Tuttosport, è arrivato il messaggio Whatsapp di Pogba per complimentarsi della vittoria e per caricare i ragazzi anche in vista della super sfida con l’Inter. Da vincere, anche per il Polpo, che del gruppo è stato senza dubbio uno dei leader.