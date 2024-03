Pogba, la confessione agli amici

La squalifica di Pogba rappresenterà un sollievo per le finanze della Juventus , con un risparmio complessivo di circa trenta milioni di euro, una notizia che non è affatto negativa - almeno in questa circostanza - considerando il contributo che il giocatore francese ha fornito dal suo ritorno a Torino nell'estate del 2022. Ne scrive Tuttosport.Tuttavia, parlando di decisioni discutibili, che si sono poi rivelate poco lungimiranti e strategiche, non possiamo dimenticare quella presa da Pogba nel luglio 2022. Ha infatti rifiutato un intervento chirurgico al menisco, perdendo così praticamente l'intera stagione a causa dei risultati negativi della terapia conservativa: alla fine ha dovuto comunque sottoporsi all'operazione.Da allora, la sua carriera è stata segnata da una serie di alti e bassi, con i momenti difficili che hanno spesso avuto il sopravvento.