Il futuro di Paul Pogba è tutt'altro che definito. Il mercato estivo è ormai chiuso in entrata per i club di Premier League, ma in uscita gli affari sono ancora possibili. E la Juventus continua a lavorare per il ritorno del centrocampista francese, come racconta Tuttosport, spinta dalla sua volontà di lasciare Manchester e tornare a Torino o, in alternativa, di vestire la maglia del Real Madrid. I Blancos, però, sembrano ormai aver diretto tutti gli sforzi economici sull'arrivo di Neymar dal Paris Saint-Germain e, di conseguenza, i bianconeri restano gli unici in corsa. Prima, però, si dovranno concludere diverse cessioni. Lo stesso Pogba, dopo la vittoria in Premier League contro il Chelsea, di cui è stato assoluto protagonista, ha aperto a una sua prossima partenza: "Ci sono state parole, siamo fermi su questo punto interrogativo. Il futuro dirà".