La Juventus ha pagato lo scorso anno, mentre al momento sono in corso tutti gli accertamenti del caso per quanto riguarda la Roma, anche se la vicenda non sta suscitando lo stesso clamore. Ad aprire le polemiche, però, è la diversa gestione dei casi da parte della giustizia. E così ciò che si chiedono i tifosi bianconeri legittimo, a maggior ragione ora, a un passo dal ritorno in Champions League dopo l'esclusione della Uefa, in seguito alla condanna federale per l'articolo 4, "slealtà", applicato per poter dare una veste di reato allo status delle plusvalenze che, "in diritto e in natura" non ce l'hanno.Come scrive Tuttosport, però, "veniamo al quesito che viaggia nella mente dei tifosi: "Ma perché la Juventus è stata condannata mentre la Roma, ieri in campo per il penultimo atto dell'Europa League, deve ancora sapere se verrà sanzionata di fatto per lo stesso tipo di comportamento per operazioni precedenti?"." Una domanda con un'aggiunta, la seguente: "anche se a livello di infissi qualche registrata bisognerebbe darla visti gli spifferi che hanno consentito nel processo Prisma di vivere quasi in diretta l'ascolto di porzioni di intercettazioni che non sono prove ma lo sono diventate per i più, visto l'eco mediatico che hanno innescato. Portando non a caso la Procura federale a riaprire una inchiesta sulle plusvalenze, che aveva già visto tutti i club assolti, per la sopraggiunta presenza di elementi significativi. Di qui la richiesta di revocazione, il processino sportivo alla velocità della luce e la condanna con il dribbling sull'articolo 4".E prosegue: "Il balletto del metti e togli con i vari gradi di giudizio si conclude a maggio con 10 punti che significa la Juve fuori da Champions ed Europa League ma poi anche dalla Conference per la squalifica internazionale di un anno dalle Coppe comminata dall'Uefa. Nel frattempo poi la giustizia ordinaria stabilirà, leggete bene, che tutto il lavoro svolto dai magistrati torinesi per l'inchiesta Prisma era illegittimo, quelli competenti, infatti, erano quelli di Roma, incaricati quindi di ereditare le carte. Nel frattempo sappiamo che la Juventus è stata condannata dalla giustizia sportiva per quelle operazioni di compravendita riferibili tra il 2019 e 2021 per circa 300 milioni".Sul quotidiano segue: "Bene, proprio per la diversa velocità della magistratura a seconda delle città in cui si opera, ecco che a Roma, perLa Procura capitolina ha solo ora chiuso le indagini e se i nuovi patron non risultano coinvolti, diversa la situazione per il management precedente, responsabile appunto di quelle compravendite quando peraltro il club era quotato in Borsa e il rischio del rinvio a giudizio non è così basso. Anzi. Nel mentre il pressing mediatico sulla vicenda è stato sinora in versione bonsai rispetto alla foresta di accuse cresciuta intorno alla Juventus.