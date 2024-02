Perché Charlynon è stato inserito nella partita tra? La risposta non è semplice, anche se forse è l'operazione più agevole del mondo: secondo Allegri, i correttivi che ha apportato erano più adatti alla situazione, scrive Tuttosport. Non esiste una prova contraria, quindi è inutile interrogarsi su cosa sarebbe stato migliore o peggiore da fare. Diverso è invece il discorso per il futuro, ossia le prossime partite che la Juventus dovrà affrontare. Febbraio teoricamente offre incontri abbordabili, ai quali i bianconeri arriveranno con priorità: dopo l'Udinese, ci sono altre due sfide contro squadre in lotta per la salvezza, sabato il Verona e la settimana successiva il Frosinone.