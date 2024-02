Juventus, le condizioni di Danilo



Danilo ci sarà contro il Frosinone?

Nella serata tutt'altro che positiva in casasi aggiunge anche la preoccupazione per le condizioni del capitano Danilo. Il difensore si è infortunato seriamente alla caviglia per un trauma distorsivo rimediato nella parte finale del match. E' rimasto in campo a fatica nonostante lo spray antidolorifico e uno strettissimo bendaggio per tenere l’articolazione in “sicurezza”.Il trauma distorsivo rimediato daatterrando male dopo uno stacco aereo pare importante riferisce Tuttosport, per cui è già previsto che il giocatore si sottoponga ad accertamenti strumentali per scongiurare problemi più seri e mettere poi a fuoco la diagnosi precisa.Solo dopo gli esami quindi Massimilianosaprà se potrà contare su Danilo per il prossimo match contro il Frosinone all'Allianz Stadium. Per la prossima giornata, la Juve ritroverà Bremer, squalificato nell'ultima gara e potrebbe anche esserci il ritorno tra i convocati di Mattia De Sciglio.