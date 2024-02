Dybala, perché è saltato il trasferimento all'Inter

Paulo Dybala si prepara per affrontare l'Inter, match in programma quest'oggi alle 18. Una sfida chiaramente speciale per l'argentino, la più sentita quando era alla Juventus. E a fare il tifo per Paulo non ci saranno solo i tifosi della Roma ma anche un po’ di milioni di suoi ex tifosi, quelli di bianconero vestiti, che sperano in una gioia dalla Joya per provare a riaprire subito la sfida scudetto dopo il ko di domenica scorsa a San Siro.In più, Dybala affronta quella che poteva essere la sua squadra dopo la Juve. Era in trattativa con l'Inter ma il ritorno di Romelu Lukaku cambiò gli scenari. L'ad dell'Inter, Beppe Marotta, lo avrebbe preferito al posto del belga per formare la coppia con Lautaro Martinez ma il presidente, Steven Zhang, non aprì la strada al doppio colpo in attacco.