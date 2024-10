L'idea Kalimuendo



Il grande obiettivo è Jonathan David

La Juventus è pienamente consapevole della necessità di avere un’alternativa a Dusannel ruolo di centravanti. Ne è prova l'offerta formulata da Cristianoall'Atletico Madrid per Samudurante la scorsa finestra di mercato estivo. Ne scrive Tuttosport.La proposta bianconera consisteva in un prestito con diritto di riscatto, ma non ha convinto gli spagnoli, che hanno poi accettato l’offerta del Porto, più immediata e consistente: 15 milioni di euro subito per assicurarsi il giovane attaccante spagnolo di origini nigeriane. La, a corto di liquidità per un esborso immediato di tale entità, ha dovuto rinunciare a, che nel frattempo si sta facendo valere con il Porto, segnando più gol che partite tra campionato ed Europa League.L'idea di cercare un rinforzo nel mercato degli svincolati non sembra stuzzicare particolarmente l'immaginazione di Giuntoli, che preferirebbe piuttosto anticipare un colpo estivo già a gennaio. Tra i nomi che potrebbero tornare in auge c’è quello di Arnauddel Rennes, un attaccante già noto a, che lo aveva valorizzato ai tempi della Primavera del Paris Saint-Germain. Kalimuendo ha segnato tre gol nelle prime sei partite stagionali con il Rennes e il suo valore si aggira tra i 20 e i 25 milioni di euro.Si tratta di una cifra importante per un giocatore classe 2002, ma che rispecchia il potenziale del giovane attaccante francese. Essendo comunitario e con margini di crescita evidenti, Kalimuendo rappresenta una soluzione interessante per la Juventus. Tuttavia, resta da vedere se Giuntoli riuscirà a trovare una formula creativa per abbassare i costi, magari sfruttando i buoni rapporti con il Rennes e con il direttore sportivo Frederic Massara.Nel frattempo, il grande obiettivo della Juventus per l’attacco rimanedel Lille, che potrebbe arrivare a parametro zero la prossima estate. Tuttavia, questa non è un’operazione che può essere anticipata a gennaio, poiché la Juventus non ha a disposizione slot per giocatori extracomunitari, essendo gli ultimi occupati da Douglas Luiz e Adzic. La corsa a David, dunque, potrà concretizzarsi solo a giugno, a meno che qualche altro club non si muova prima per assicurarsi il talento canadese.





