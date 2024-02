Juve, non solo Mazraoui: occhi su Goretzka

Gli occhi dellasono già posati sulla Champions League. E non solo per cominciare a inquadrare la situazione in vista del prossimo anno, ma anche per seguire possibili obiettivi di mercato. Come scrive Tuttosport, infatti, in estate potrebbe tornare di attualità un vecchio pallino come Noussair, terzino destro marocchino delcercato già nei mesi scorsi prima dell'arrivo di Timothy Weah, che però sta facendo fatica a ingranare e ha già avuto richieste a gennaio, cosa che potrebbe far pensare a una sua partenza a fine stagione.Non c'era solo Mazraoui, comunque, nel mirino della Juve. All'Olimpico, durante Lazio-Bayern Monaco, il ds Giovanni Manna ha gettato uno sguardo anche al vecchio pallino Leon, classe 1995, che potrebbe cambiare aria ed è seguito anche dal Manchester United. E qui si innesca un incrocio di mercato, perché il club inglese è, insieme a quello bianconero, tra le principali pretendenti a Teun, per cui l'Atalanta chiede 60 milioni di euro. Forse troppi per i bianconeri, che infatti stanno tenendo sotto controllo anche altre opzioni: da Lewis Ferguson a Lazar Samardzic, fino appunto a Goretzka.