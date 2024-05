Juventus, il percorso di Nicolò Fagioli

Dala Bologna, si chiude un ciclo per Nicolò. Il centrocampista della Juventus aveva giocato proprio contro il Bologna la sua ultima partita prima della squalifica legata alla ludopatia ed alle scommesse. Era lo scorso 27 agosto e quella che per Fagioli doveva essere la stagione della consacrazione definitiva è stata una stagione di stop. Uno stop forzato che però lo ha fatto crescere come uomo.La squalifica di Fagioli terminerà domenica quindi, come riferisce oggi Tuttosport, potrà scendere in campo nella gara di lunedì sera al Dall'Ara contro la squadra allenata da. Venerdì però all'Ospedale Maggiore di Bologna terrà l'ultimo dei suoi dieci incontri per parlare della ludopatia. Sembra difficile ipotizzare che lunedì sera Massimiliano Allegri non impieghi Fagioli rientrante, bianconeri che arriveranno stanchi dalla finale di Coppa Italia e potranno contare sul centrocampista che da un anno si allena agli ordini di Max senza poi poter scendere in campo. Fagioli è pronto, contro Bologna e Monza vorrà minuti a disposizione per convincere anche il ct Luciano Spalletti e sperare in una maglia per il prossimo europeo.