Tuttosport - Muharemovic è un giocatore del Sassuolo: quanto guadagna la Juventus

Getty Images

Il Sassuolo ha chiuso una stagione di Serie B da incorniciare, conquistando la promozione in Serie A con ben cinque giornate di anticipo. Una cavalcata trionfale che ha acceso la festa tra squadra e tifosi, ma che non ha fatto perdere di vista al club neroverde la programmazione per il futuro.Uno dei protagonisti del successo è stato Tarik Muharemovic, giovane difensore arrivato la scorsa estate dalla Juventus Next Gen in prestito. Il classe 2003 è stato una pedina importante nello scacchiere di Fabio Grosso e, ora, è diventato ufficialmente un giocatore del Sassuolo.La promozione in massima serie ha fatto scattare le condizioni previste per l’obbligo di riscatto inserito nel contratto. Come da accordi, il Sassuolo ha acquistato Muharemovic a titolo definitivo. La Juventus incasserà circa 5 milioni di euro complessivi, tra parte fissa (2,5 milioni) e bonus, mantenendo inoltre una percentuale del 50% sulla futura rivendita del calciatore. Lo riporta Tuttosport.

Un'operazione positiva per entrambe le società: il Sassuolo si assicura un talento in crescita, mentre i bianconeri tengono un piede nella futura carriera di un giocatore promettente. Ora per Muharemovic inizia la sfida della Serie A, pronto a confermarsi anche al massimo livello.