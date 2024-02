Mondiale per club, il giallo sul Ranking Uefa

La classifica del Ranking Uefa

BAYERN MONACO 100 punti

PSG 79 punti

INTER 76 punti

BORUSSIA DORTMUND 68 punti

PORTO 68 punti

ATLETICO MADRID 62 punti

LIPSIA 61 punti

BARCELLONA 56 punti

BENFICA 52 punti

JUVENTUS 47 punti

NAPOLI 42 punti

SALISBURGO 40 punti

LAZIO 35 punti

Per i tifosi delladesiderosi di vedere i bianconeri alnell'estate del 2025 negli Stati Uniti, ci sono due date da segnare in rosso sul calendario:. Il primo appuntamento vedrà la Lazio affrontare il Bayern Monaco all'Allianz Arena con l'obiettivo di replicare il miracolo dell'andata e qualificarsi per i quarti di finale. Al momento, però, la squadra di Sarri non rappresenta una minaccia diretta poiché nel ranking, che assegna gli ultimi otto posti europei, è distanziata di 12 punti dalla Juventus. I biancocelesti dovrebbero raggiungere la finale vincendo tutte le partite per superare la squadra di Allegri; in caso di vittoria in Coppa, potrebbero permettersi anche alcuni pareggi nel percorso, anche se si tratta di un'ipotesi difficile da realizzare.Il vero confronto per ottenere il passaggio e unirsi all'Inter, già qualificata, per il viaggio negli Stati Uniti, è tra Juventus e Napoli. I bianconeri, non partecipando alla Champions 2023-24, l'ultima stagione considerata per il ranking, non possono aumentare i loro punti. D'altro canto, i partenopei, grazie al pareggio contro il Barcellona, hanno conquistato un punto e si sono avvicinati a soli 5 punti dalla Juventus, portandosi a 47 punti contro i 42 della squadra di Allegri. Ecco perché diventa fondamentale la seconda data, il 12 marzo, quando il Napoli giocherà al Monjuic Stadium (poiché il Camp Nou è in ristrutturazione) il ritorno dopo l'1-1 del Maradona.Scrive oggi Tuttosport: "Soltanto per l’edizione 2025 la Fifa ha deciso di utilizzare i criteri del ranking Uefa per stabilire la classifica, con due punti per la vittoria, uno per il pari e uno per la qualificazione dagli ottavi in poi. Per garantirsi l’accesso al Mondiale per club la squadra ora affidata a Calzona deve perciò conquistare sei punti: se batte il Barcellona al ritorno può portarsi a 45 punti tra vittoria (2) e passaggio del turno (1) e allora per i partenopei sarebbe sufficiente vincere una partita ai quarti (o pareggiarne due) per ottenere il biglietto per gli Stati Uniti.Spieghiamo meglio: Barcellona e Napoli sono sullo 0-0 a fine partita e vanno ai supplementari. Se il computo avviene in questo momento ognuna delle due squadre conquista un punto e chi si qualifica ne avrà un altro per il passaggio del turno. Se invece il Barcellona o il Napoli segnano nei supplementari, ottengono ugualmente un punto a testa oppure chi vince al 120°, o ai rigori, ne porta a casa due? Una domanda più che legittima, la quale però non trova per ora risposta perché i criteri Uefa del dettaglio non sono stati enucleati ma a domanda".