Mondiale per Club, i rigori possono influire sul ranking?

La classifica del Ranking Uefa

BAYERN MONACO 100 punti

PSG 79 punti

INTER 76 punti

BORUSSIA DORTMUND 68 punti

PORTO 68 punti

ATLETICO MADRID 62 punti

LIPSIA 61 punti

BARCELLONA 56 punti

BENFICA 52 punti

JUVENTUS 47 punti

NAPOLI 42 punti

SALISBURGO 40 punti

LAZIO 35 punti

. È l'edizione odierna di Tuttosport a fare chiarezza su una questione che sta tenendo banco in questi giorni, ovvero gli esatti criteri per l'accesso alla super competizione in scena dal prossimo anno che dovrebbe garantire alle squadre partecipanti una base di circa, a cui aggiungere almeno ulteriori introiti legati ai vari passaggi del torneo e l'indotto dagli sponsor. Per la, neanche a dirlo, è fondamentale esserci, innanzitutto per una questione economica. Il problema è che i bianconeri non sono, in questo caso, gli unici artefici del loro destino, perché molto dipende, come noto, anche dal(escludendo lache, per avanzare nel, dovrebbe almeno arrivare in finale nel corso dell'attuale Champions).Per poter sperare di superare la Juve, che dista cinque punti, gli azzurri dovrebbero innanzitutto vincere la partita di ritorno degli ottavi contro il. Superato questo scoglio, sarebbe sufficiente avere la meglio in una sola gara ai quarti (o pareggiarne due). Se invece il Napoli passasse con una X contro gli spagnoli, si porterebbe a 44 punti.E qui il definitivo chiarimento di Tuttosport: "I punteggi vengono “congelati” alla fine dei supplementari, e la vittoria ai(perché il pari richiederebbe comunque i rigori) non inficia sui punteggi. In quel caso servirebbero ulteriori tre punti per agganciare la Juve. E passare. In caso di arrivo a pari punti contano infatti: il miglior risultato nella competizione nelle stagioni prese in considerazione (dal 2020/21 al 2023/24), il miglior risultato recente raggiunto, la miglior differenza reti, i gol segnati. L’eliminazione agli ottavi garantirebbe invece la qualificazione alla Juventus".