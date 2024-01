Milinkovic Savic, l'avventura in Arabia può terminare subito



Milinkovic-Juve, cosa succede in estate

Dopo tante sessioni di mercato in cuiera stato il tormentone di mercato in casa Juve, sembrava ormai un capitolo chiuso dopo il trasferimento dell'ex Lazio in Arabia Saudita. E invece, il nome del centrocampista torna nei radar bianconeri.Laci aveva provato anche l'estate scorsa e si sentiva in prima fila per riuscire a portare a termine l'operazione. Poi, l'offerta monstre da 20 milioni di euro a stagione convinse Milinkovic a scegliere la destinazione saudita, all'Al Hilal. La sua scelta comincia a pesargli a livello di motivazioni e chi ha contatti con il suo entourage fa trapelare che la potente mezzala avrebbe già manifestato il desiderio di interrompere a fine stagione questa sua esperienza.Una situazione che ovviamente tiene d'occhio la Juve, perché il nome di Savic non lascia mai indifferente i bianconeri. In primis, che lo gradirebbe da anni in squadra, già nella sua prima esperienza a Torino. Se allora le voci di malcontento saranno confermate, ecco che, scrive Tuttosport, si potrebbe nuovamente imbastire l’operazione destinata a portare Sergej Milinkovic Savic sotto la Mole.