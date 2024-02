Le sirene arabe sono arrivate anche alla porta dei giocatori della Juventus, in particolare per Arek Milik. Il centravanti polacco ha respinto al mittente già due volte le avance provenienti dal campionato saudita. La prima volta era stata a giugno, quando la Juventus stava ancora trattando lo sconticino con il Marsiglia per il suo riscatto. Stesso copione ripetutosi a inizio gennaio, quando degli intermediari avevano provato a sondare l’eventuale disponibilità a un trasferimento in Arabia Saudita. Niente da fare, l'ex Napoli ha deciso di rimanere alla Juventus.