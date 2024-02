La stagione di Barrenechea

Uno dei reparti che più dovrà essere rinforzato in vista della prossima stagione è il centrocampo. L'obiettivo numero uno rimane Teun Koopmeiners dell'Atalanta, senza dimenticare Lazar Samardzic dell'Udinese. Per la strategia complessiva e per capire come strutturare l'intero reparto però, molto dipenderà anche da cosa succederà con Adrien Rabiot, che ha il contratto in scadenza a giugno. Da quanto riferisce Tuttosport comunque, alla Continassa si pensa anche al possibile ritorno in rosa di Enzo Barrenechea, in prestito al Frosinone attualmente.Il centrocampista argentino classe 2001, si è subito conquistato un posto nella squadra di Di Francesco. Per lui in stagione già 23 presenze e oltre il 90% dei minuti in campo. Barrenechea è ancora a secco di gol anche se ha fornito un assist. A giugno terminerà il prestito e la Juve dovrà decidere se trattenerlo in rosa o magari mandarlo un altro anno in prestito.