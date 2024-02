Calciomercato Juventus, l’offerta a Felipe Anderson: le cifre

Il gong ha congelato le trattative in bilico sul rettilineo di fine gennaio durante la sessione invernale di mercato. Tuttavia, contemporaneamente, ha riscaldato altre trattative. Questo perché, indipendentemente dalla chiusura della porta allo Sheraton di Milano, è sempre il momento opportuno per acquistare e cedere, specialmente in vista del mercato estivo.La corsa ai rinforzi per la nuova stagione è già iniziata, e il tempismo può giocare un ruolo decisivo in alcuni casi. Un esempio è, a cinque mesi dalla scadenza del contratto con la. I tentativi di prolungare il contratto con i biancocelesti non hanno avuto successo, e la Juventus è entrata in gioco, con contatti frequenti e proficui con Juliana Gomes, la sorella-agente dell'attaccante. E un nuovo incontro tra le parti già fissato per la prossima settimana.Secondo quanto riporta Tuttosport,, attratto anche dalla prospettiva di indossare la maglia bianconera e vivere un ruolo da protagonista in Italia e in Europa durante la sua massima maturità agonistica.La Juventus procede sotto traccia, consapevole delle insidie di fronte a un parametro zero di qualità. La priorità è chiudere l'affare il prima possibile, considerando anche la possibilità di offerte concorrenziali da parte di altre squadre. Questo sarebbe importante per rispondere alle mosse delle rivali, come l'Inter che si sta muovendo su Zielinski e Taremi.