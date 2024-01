Mentre aspetta Vasilije, che atterrerà a Torino martedì per svolgere le visite mediche e poi assistere al match contro il Sassuolo all'Allianz Stadium, lasta valutando anche la fattibilità di una trattativa per Matija, che sembrava a un passo dal Milan. L'attaccante serbo classe 2006, una volta saputo dell'interesse dei bianconeri, è volato nel capoluogo piemontese per assistere alla sfida di Coppa Italia tra la Vecchia Signora e il Frosinone. La Juve ci ragiona, ma dovrà fare i conti con la concorrenza del. Lo racconta Tuttosport.