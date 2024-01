Dopo l'acquisto di Tiago Djalò e la cessione sempre più vicina di Moise Kean all'Atletico Madrid, alla Continassa non sono al momento previsti ingaggi per compensare la defezione, ma l’attenzione resterà alta fino al 1° febbraio in caso di occasioni golose e incastri favorevoli: si pensa sempre a un centrocampista, oltre all’opzione last minute che conduce all’ex Bernardeschi. La Juve infatti ha scelto di non aggiungere per forza nuovi giocatori come inizialmente si pensava ma comunque starà attenta alle opportunità a bosso costo che possono presentarsi nelle ultime ore del mercato invernale. Se non ce ne saranno, nessun problema per Allegri, che punta sulla forza del gruppo.