La Juve su Zaccagni: la situazione

Potrebbe essere l'uomo giusto al posto giusto. Lainsiste per Mattia, considerato il profilo ideale - anche in termini economici - per aggiungere qualità e fantasia al reparto offensivo, a maggior ragione in caso di mancato rinnovo di Federico. Tra l'altro l'esterno offensivo, come ricorda Tuttosport, è un vecchio pallino di Cristiano, che nel gennaio 2021 era stato a un passo dal portarlo al Napoli. 10 gol e 7 assist durante la scorsa stagione, l'azzurro si aspettava di poter rinnovare con la, che invece ha preferito aspettare, non tenendo fede alla promessa fatta.Ma ora la sua scadenza di contratto - fissata nel 2025 - si avvicina, e la Juve fiuta l'affare. Su Zaccagni, però, adesso c'è anche la, che lo segue da mesi e aveva già provato a prenderlo scontrandosi con il muro di Claudio Lotito. I bianconeri, da parte loro, potrebbero mettere sul piatto la possibilità di giocare la prossima Champions League, oltre che un contratto attrattivo (ma dall'ingaggio comunque inferiore a quello di Chiesa). Basterà per battere la concorrenza?