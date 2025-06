Getty Images

Tuttosport - Mattia Perin verso l'addio alla Juventus, tre club su di lui

un' ora fa



Mattia Perin non ha preso parte al Mondiale per Club a causa di un problema fisico e nel frattempo sta prendendo decisioni legate al suo futuro. Il suo percorso a Torino però potrebbe essere terminato già lo scorso maggio, il portiere infatti sembra intenzionato a lasciare la Vecchia Signora come riferisce questa mattina Tuttosport. Su Perin inoltre si starebbero già muovendo alcuni club. Si tratterebbe di Bologna, Como e soprattutto Milan dove il tecnico Massimiliano Allegri lo conosce molto bene e lo vorrebbe portare con sè anche in questo nuovo percorso. Perin valuta le offerte che riceve e attende ma sembra sempre più che il suo futuro possa essere lontano da Torino.