Juventus, le ultime sul futuro di Massimiliano Allegri

Dopo la sconfitta contro l’– e come ribadito a più riprese dagli stessi protagonisti -, la stagione dellaè tutt’altro che finita. C’è una Coppa Italia da vincere e un campionato da non abbandonare: perché gli scivoloni sono sempre dietro l’angolo e di rimonte è piena la storia del club bianconero. Per quel che riguarda il futuro, non sarà una “priorità”, come detto dal tecnico livornese; ma cosa succederà a Massimilianoè una questione che si fa sempre più pressante. A fare un punto, in questo senso, è Tuttosport.Il quotidiano torinese scrive: “Allegri, da parte sua, osserva le evoluzioni societarie sia dal punto di vista dirigenziale sia sulle strategie di mercato per capire se nell’immediato futuro avrà ancora la possibilità di incidere in un ambito, come quello bianconero, di cui da anni si sente depositario e parte in causa oltre il “semplice” ruolo di allenatore. Il tutto implementato dalle valutazioni dello staff tecnico di cui Cristiano Giuntoli, con il quale il rapporto è di continuo confronto, è il vertice decisionale. Insomma, fuori dalla Continassa c’è un cartello (neppure troppo virtuale) con doppia scritta fluorescente: “”. Tutti (alla Continassa, più in là chissà) sono contenti ma tra un paio di mesi, quando la classifica sarà definita, A”.