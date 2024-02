Juventus, Allegri rinnoverà?

. Perché strategicamente non è consigliabile farlo, e lui lo sa bene, e perché il gruppo ha bisogno di stabilità, di certezze. E allora, come racconta Tuttosport, ecco che alla Continassa si dovrà presto discutere del futuro di Massimiliano, che tra un paio di mesi, quando la situazione in classifica sarà ormai definita, spiegherà al club le proprie ragioni comunque zavorrate di altri 7 milioni di euro a libro paga e, magari, solleticate da suggestioni arabe. Intanto anche lastessa porta avanti le proprie valutazioni.E si chiede se davvero possa esserci un altro tecnico di tale esperienza e altrettanto aziendalista da non mettere mai in discussione le strategie sul mercato e sui giovani, peraltro tanto diverse rispetto a quelle dei tempi del suo primo capitolo in bianconero. Allegri, da parte sua, osserva le evoluzioni societarie per capire se nell'immediato futuro avrà ancora la possibilità di incidere in un ambito di cui da anni si sente depositario e attore protagonista, oltre il "semplice" ruolo di allenatore. Con Cristianoè già un confronto continuo, poi arriverà anche il momento di sedersi al tavolo e compiere delle scelte.