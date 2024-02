Juve, Allegri parlerà alla squadra

Non c'è tempo da perdere, non è il momento per rilassarsi. Come racconta Tuttosport, ieri nella domenica di riposo c'è stato un dialogo continuo tra Massimilianoe Cristianoper analizzare la situazione dellae individuare il modus operandi con cui invertire la rotta. Stando al quotidiano, i due maggiori responsabili dell'area tecnica si sono trovati d'accordo nell'attribuire le motivazioni principali della crisi bianconera a una problematica mentale derivante da una serie di ragioni: la causa scatenante è la sconfitta contro l', sommata al fatto che i giocatori abbiano evidentemente "over performato" nel girone di andata e che le goleade di inizio 2024 abbiano ingenerato una eccessiva fiducia e la convinzione di poter affrontare certe partite "in gestione".Mai pensiero fu più sbagliato. Nel colloquio tra Allegri e Giuntoli è quindi emersa con forza la necessità di un discorso chiaro e condiviso alla squadra (di cui si occuperà l'allenatore, con il dt pronto eventualmente a intervenire con qualche singolo). E stavolta i toni potrebbero alzarsi un po', senza comunque dimenticare il percorso compiuto finora e gli indubbi meriti del gruppo. Ora, però, è necessaria una scossa, a cui si spera possano contribuire anche i "senatori" dello spogliatoio.