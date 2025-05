Tuttosport - Massara in pole position per la Juventus: l'ostacolo è Allegri?

Getty

Il legame tra Allegri e Massara

Frederic Massara non è più il direttore sportivo del Rennes. La separazione è ora ufficiale per l'ex dirigente del Milan che però potrebbe subito tornare a lavorare. La Juve, scrive Tuttosport, lo ha attenzionato per il ruolo di direttore sportivo a partire dalla prossima stagione. La figura del diesse, si legge, potrebbe affiancare quella di Cristiano Giuntoli, e se è vero che nel novero dei nomi c'è anche quello di Tognozzi, al momento nella lista bianconera quello di Massara sarebbe il nome in pole position.

Attenzione però al legame con Massimiliano Allegri. Non è da scartare neanche l'ipotesi che il futuro del dirigente sia strettamente legato a quello del tecnico toscano. D'altronde, aggiunge il quotidiano, diverse panchine potrebbero cambiare la prossima estate, e il rapporto di amicizia che lega Massara e Allegri (iniziato negli anni in cui entrambi giocavano a Pescara e consolidatosi nel tempo) potrebbe anche farli convergere verso un'unica squadra.