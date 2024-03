, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport ed ha parlato della situazione portieri in casa Juventus: "Premesso che non so cosa faranno. Io un’idea ce l’avrei. Li confermerei in blocco tutti. Szczesny sta offrendo un buon rendimento, Perin quando è stato chiamato in causa è sempre stato all’altezza e Pinsoglio è un ottimo uomo spogliatoio per quello che so. Se non dovessero incontrare problemi per accordarsi sugli ingaggi proseguirei con questo tris"."Sì, mi piace tantissimo e farà una grande carriera perché ha struttura e tecnica. E poi è giovane. Potrebbe essere lui il portiere della Juventus. E l’età oggi non conta più niente. Donnarumma ha iniziato a 16 anni, i ragazzi sono più pronti e svegli di come lo eravamo noi. ""Sì, assolutamente. Dico di più, ero convinto che sarebbe riuscita anche a vincere lo scudetto grazie al vantaggio del non giocare le coppe. Invece mi sono sbagliato perché evidentemente mancano due o tre giocatori di sostanza che nel lungo periodo fanno la differenza. Parlo di tecnica e personalità. Arriveranno per la prossima annata"."Se va in Champions io dico di sì. Non è che arriva uno e ti ribalta la squadra a meno che non punti solo sui giovani ma allora ridimensioni gli obiettivi. Mi viene da ridere quando leggo tutte queste critiche su come gioca la Juventus. Magari con un altro allenatore avrebbe ancora meno punti. Allegri merita di restare. Il valore assoluto tecnico della squadra bianconera è nettamente inferiore rispetto al passato. Vogliamo mettere Buffon in porta con davanti Barzagli, Bonucci e Chiellini?COME STA BUFFON? - "Sta bene, l’aspetto importante è decidere di smettere e non subire l’addio. Ricordo Taffarel, senza contratto dopo la Turchia e distrutto perché nessuno lo cercava. Arriva la chiamata dell’Empoli ed era l’uomo più felice del mondo. In realtà ad Empoli non si presentò mai dicendo che la mattina non era partita la macchina e l’aveva interpretato come un segno di Dio. Ma era felice perché aveva deciso lui di appendere i guanti".