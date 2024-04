Per un uomo del cinema come Aurelio, la situazione attuale ha tutti gli elementi di una spy story più che di una commedia. Tra colpi di scena, segreti di mercato e strategie, l'immagine di Giovanni Manna e Cristiano Giuntoli che esultano durante Juventus-Lazio 2-0 in Coppa Italia ha fatto il giro del web, scatenando anche alcuni scherzi rivolti ad Aurelio De Laurentiis, il quale aveva dichiarato "Avessi saputo che Giuntoli era juventino, me ne sarei liberato prima",Tuttavia, la fede calcistica di un dirigente non dovrebbe essere un problema, poiché ci sono altri criteri con cui valutare le capacità di un dirigente. Questo incontro potrebbe portare i due uomini di mercato a passare dall'essere seduti uno accanto all'altro in tribuna a trovarsi su lati opposti durante le trattative di mercato. Ne scrive Tuttosport.