Tuttosport - Mancini pronto a subentrare: cosa può succedere e le alternative per la panchina della Juve

Dopo il secondo, terrificante, ko consecutivo in campionato contro la Fiorentina,ha incassato la fiducia da parte di, il quale ha ribadito come la volontà comune sia quella di uscire da questo momento complicatissimo. E per raggiungere tale obiettivo, la posizione dell'allenatore dellanon è in discussione. Quantomeno a parole. Quantomeno per ora.Si tratta, inevitabilmente, di una fiducia a tempo perché l'involuzione in termini di gioco e di risultati è estremamente preoccupante e se il campionato finisse oggi, lasarebbe fuori dalla prossima edizione della, uno scenario semplicemente apocaliticco se si pensa sotto quale luce sembrava nata la nuova ed elettrizzante stagione.

Mancini pronto a subentrare

Le alternative

Avanti con Motta, dunqe, ma fino a quando? Ora gli impegni ufficiali dei club andranno in naftalina per un paio di settimane, per lasciare posto impegni delle nazionali. La rincorsa della Juve al quarto posto ripartirà il prossimo 29 marzo dalla sfida interna contro il Genoa, sarà l'ultimo impegno del mese di marzo. E verosimilmente si tratterà dell'ennesimo momento spartiacque della stagione, con la posizione di Thiago Motta che - al netto delle dichiarazioni - rimane ampiamente da monitorare.Secondo quanto riferito da Tuttosport, specialmente negli scorsi giorni, i contatti con agenti e intermediari sono proseguiti. La Juve, in tal senso, ha incassato la piena disponibilità da parte dia subentrare in corsa per provare a centrare l'obiettivo nella complicata volata per il quarto posto e contestualmente anche in vista del Mondiale per Club di giugno. Aprile, inoltre, potrebbe essere il mese più "percorribile" per esonero, in quanto la Juve ha dei rigidi paletti finanziari da rispettare entro il mese di marzo. Per questo motivo, c'è comunque da aspettarsi che contro il Genoa ci sarà Thiago Motta in panchina.Le alternative, sostanzialmente, portano a due nomi. Nel caso in cui si scelga di battere la strada della soluzione interna, ecco che Francesco Magnanelli potrebbe essere promosso dalla Primavera alla prima squadra per questo rush finale di stagione. Se ci fosse invece un margine di manovra maggiore, ecco che la Juve potrebbe tornare a pensare anche a Stefano Pioli, sotto contratto con l'Al-Nassr fino al 2027, ma nel cui contratto esiste una clausola che gli permetterebbe di liberarsi dal club saudita.