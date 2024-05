JUVENTUS, RABIOT E LE CONDIZIONI PER IL RINNOVO



Il contratto che lega Adrienallaè in scadenza a giugno, ecco che ora il suo rinnovo diventa una priorità. Il centrocampista francese aveva dichiarato recentemente in un'intervista di sciogliere le riserve sul suo futuro prima di Euro 2024, consideriamo sempre che il raduno della Francia inizierà ad inizio giugno, quindi. Tuttosport oggi ha fatto il punto sul futuro del centrocampista classe 1995.Il centrocampo è un settore in cui la Juventus dovrà lavorare parecchio sul mercato sia a livello quantitativo che qualitativo in estate, per questo diventa importante capire se poter contare o meno su Adrien.quando la Juventus saprà se ha ottenuto il pass per la prossima Champions League e se avrà vinto o meno la Coppa Italia. Ci sono varie opzioni: rinnovo ancora per una sola stagione, che consentirebbe a entrambi di impegnarsi a stretto giro per poi rivalutare il tutto, oppure un biennale con opzione per il terzo che permetterebbe al club eventualmente di andare a incassare danaro qualora si decidesse di sciogliere il rapporto dopo il prossimo campionato. Rabiot ha un ingaggio molto elevato, tra i più alti in rosa, circa 7 milioni. Per valutare il rinnovo però vuole una certezza: il nome dell'allenatore.Rabiot è certamente un parametro zero che fa gola a molti club. Tra questi c'è certamente ilin prima fila che ormai lo corteggia da circa due stagioni. La frenata della Vecchia Signora nella corsa Champions nel girone di ritorno ha complicato le cose.