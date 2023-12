L’ultima estate, a livello di mercato, è stata marchiata col fuoco da un mega tormentone:Praticamente ogni giorno tra luglio e agosto, le azioni di questo possibile trasferimento salivano e scendevano. Alla fine, tutto si è "giocato" sul conguaglio economico che il Chelsea avrebbe dovuto dare in favore dei bianconeri per lo scambio. Nonostante tanti tentativi però, le due parti non hanno mai trovato l'accordo e la storia poi la conoscete tutti. Dusan è rimasto il numero 9 della Juve; l'attaccante belga è diventato il nuovo centravanti della Roma.FUTURO INCERTO - Il presente dice che tra due giorni Romelu giocherà in quello stadio che poteva diventare "suo". Il futuro invece, è tutto ancora da scrivere. La Roma infatti ha acquistato Lukaku in prestito, pagando tra i 5 e i 6 milioni al Chelsea, senza nè diritto nè obbligo di riscattoDipenderà da molti fattori, chi allenerà la Roma, a quale coppa eventualmente i giallorossi parteciperanno, quanti gol avrà segnato Lukaku e quanto avrà inciso nei risultati romanisti. Per non parlare poi delle esigenze tecniche del Chelsea che non se la sta passando benissimo come ricorda peraltro la classifica della Premier League.In tutto questo, la Juve osserva. I bianconeri sono alle prese con un importante sforzo mirato a riequilibrare i conti e quindi il contratto di Vlahovic, in crescita esponenziale sino a toccare i 12 milioni di euro netti, rappresenta un lusso col quale non sarà facile convivere. Ecco perché, come riferisce Tuttosport, la coppia Giuntoli-Manna, a prescindere da quella che sarà la resa in campo del bomber, saranno attenti in estate a valutare qualsiasi offerta e richiesta per il serbo.