Romelu Lukaku non si è presentato in forma smagliante in questi primi allenamenti con Antonio Conte con la maglia dell'Inter. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, il centravanti belga è arrivato a Milano con un peso di 104 chilogrammi e sta provando a rientrare velocemente al di sotto dei 100. Nessun allarme, per il momento, ma condizione deficitaria per Lukaku, che potrebbe partire dalla panchina nel debutto conto il Lecce del prossimo 26 agosto, lasciando spazio a Sebastiano Esposito dal primo minuto.