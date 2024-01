Juve, l'offerta a Felipe Anderson: i dettagli

Felipe Anderson, concorrenza della Premier

I numeri di Felipe Anderson in stagione

La Juve aspetta l'arrivo di, cerca di cogliere eventuali opportunità per gennaio, nonostante le parole di Giuntoli, ma pensa anche al futuro. E in particolare ai colpi a parametro zero; quei giocatori che da febbraio possono firmare per un'altra squadra. In questa lista, c'è Felipe Anderson, che ha il contratto in scadenza con la Lazio e non ci sono segnali di rinnovo.La Juve segue da ormai settimane con attenzione questa situazione ed è pronta, secondo Tuttosport, a presentare una proposta all'esterno brasiliano dalegandolo ai bianconeri fino al 2028. Un interesse che va oltre anche agli indizi social della sorella-manager, che ha messo un like (poi rimosso), alla notizia che vedeva accostato Felipe alla Juve.Alla Continassa però dovranno fare attenzione all'inserimento di altri club, soprattutto esteri. In particolare in Premier League, dove il giocatore ha già giocato con la maglia del West Ham. Si è mossa in prima fila lSaranno settimane importanti sul fronte Felipe per capire quale sarà il suo futuro, che sembra sempre più lontano dalla Lazio.L'esterno offensivo della Lazio è reduce dal gol vittoria contro il Lecce. Sarri lo ha impiegato da attaccante centrale vista l'assenza di Castellanos e i problemi fisici di Immobile. Per Felipe Anderson, già 28 presenze stagionali con due gol e sette assist.