Un'altra prestazione sottotono per Manuel Locatelli contro la Lazio. Il centrocampista della Juve è stato bocciato da Tuttosport:"Brutto primo tempo, con tanto di due lanci sballati. Meglio nella ripresa, ma si ferma sul più bello quando raddoppia Guendouzi concedendogli il cross del gol (proprio perché è in raddoppio dovrebbe essere più aggressivo lui di McKennie, che deve in primis non farsi saltare)." Proprio per il gol, sono arrivate anche dure critiche da parte dell'ex attaccante bianconero, Fabrizio Ravanelli: "Errore gravissimo", il commento.