Agli ordini di Paolo Montero Federicoè rinato, tornando a mettere in mostra tutte le sue doti. Non è un segreto infatti che con Massimiliano Allegri i rapporti non fossero idilliaci. Stando a quanto scrive oggi Tuttosport però la permanenza di Chiesa alla Juventus non è così scontata.infatti utilizza moduli congeniali a Federico ma preferirebbe interpreti differenti. Anche per questo le trattative per il rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2025 non hanno subito brusche accelerazioni. I rapporti con il suo agente Fali Ramadani sono ottimi e un rinnovo ponte fino al 2026 non va escluso.Le pretendenti comunque per l'esterno non mancano assolutamente. Chi pensa a Federico è certamente ladi Daniele De Rossi che fa degli esterni il fulcro del gioco, ma con la mancata Champions League le finanze scarseggiano. Potrebbe pensarci il, qualora partisse Rafa Leao. In pole però c'è il, con ilsullo sfondo.I bianconeri sono disposti a cedere Chiesa a fronte di offerte da circa 50 milioni e qualora fosse la volontà del nuovo tecnico. Nel caso la virata sarebbe immediata su Albertdel Genoa. Offerta da 2 milioni a stagione, il Genoa ne vuole 30/35 ma abbassabili con contropartite.