L'Inter fa un altro torneo rispetto al resto del campionato. Come il Napoli di Spalletti una stagione fa, la squadra allenata da Simone Inzaghi è praticamente ingiocabile per ogni avversaria, scrive Tuttosport. "Che sia il Lecce o l’Atalanta, che giochino le riserve oppure i big, poco cambia. Un dominio certificato dai numeri: dodici punti di vantaggio sulla Juventus, 11 vittorie in 11 partite giocate nel nuovo anno (Champions e Supercoppa comprese), con 67 gol fatti - miglior attacco nei cinque grandi campionati in Europa - e appena 12 subiti (ieri il 17° clean sheet in Serie A). Tra l’altro era dal 1930 che l’Inter non vinceva quattro partite consecutive segnando almeno 4 gol (prima di ieri, il doppio 4-0 a Lecce e Salernitana e il 4-2 all’Olimpico con la Roma dopo che il primo tempo era terminato sul 2-1 per i giallorossi...)"