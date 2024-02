Scudetto Juventus: ecco perché crederci ancora

E' questo il centro dell'editoriale di Guido Vaciago su Tuttosport, che sottolinea anche: "Ora serve coraggio più che a San Siro. A Milano, la Juve ha capito che non deve arrendersi". Il giorno successivo è quello della celebrazione, la vittoria nerazzurra a Roma contro la Roma ha portato grandi omaggi su tutti i giornali, tra prime pagine e non solo: sì, perché la squadra di Inzaghi ha vinto in rimonta contro quella di De Rossi, che ha giocato e segnato due gol, ma alla fine ne ha presi quattro. Una prova di forza, un allungo a più 7 che, senza una risposta, rischierebbe di mettere fine al discorso scudetto prima della metà di febbraio.E nell'analisi su Tuttosport si legge: "Questo, a una settimana da Inter-Juventus e dal dibattito sull’atteggiamento della Juventus, suggerisce due riflessioni. Prima: l’Inter è davvero di un livello superiore (ieri, per esempio, non ha mai dato l’impressione di avere perso il controllo della situazione anche quando era sotto due a uno). Seconda: puoi giocare in modo più aggressivo e spregiudicato contro l’Inter e magari fai anche bella figura, ma ci sono ottime probabilità di prendere l’imbarcata (il Milan di Pioli ne ha presi 4, la Lazio in Supercoppa 3).E ne sa qualcosa la Juventus che, l’anno scorso, pur non essendo in lotta per lo scudetto ha visto spegnersi la luce agonistica dopo l’umiliante 5-1 del San Paolo".E ancora: "Sette giorni dopo la prestazione difensiva della Juventus a San Siro, c’è la stessa sacrosanta libertà di criticare l’atteggiamento bianconero, ma ci si deve sforzare di meno per capire la logica di Allegri, che a San Siro, contro un’Inter più forte, ha voluto essere il più pragmatico possibile, per la serie: se tutto va bene, la porto a casa o pareggio, se tutto va male non piglio la grandinata e salvo il morale della squadra per i prossimi mesi. Alla fine gli è andata male, ma oggi può preparare la partita contro l’Udinese di domani sera, senza fantasmi a erodere fiducia e consapevolezza della sua squadra, conservando intatta la possibilità di tornare a 4 punti di distacco con una vittoria questa sera".Ma la rimonta è possibile? E' febbraio, mancano 15 partite e quasi quattro mesi, se oggi tutto sembra deciso, la storia ci insegna che può succedere ancora di tutto, a patto di crederci, alla storia.